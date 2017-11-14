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Политика
МИД Украины назвал число соавторов «жесткой» резолюции ООН по Крыму 
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    МИД Украины назвал число соавторов «жесткой» резолюции ООН по Крыму 

    9:50  14 Ноября 2017
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    МИД Украины назвал число соавторов «жесткой» резолюции ООН по Крыму 

    Киев, 14 ноября. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что в круг соавторов проекта обновленной резолюции по Крыму вошли 40 стран. 

    По словам замглавы внешнеполитического ведомства Украины Сергея Кислицы, который находится в Нью-Йорке, в настоящее время украинская команда активно работает над продвижением документа среди стран-членов международной организации, передает РИА Новости.

    Ранее лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев заявил, что во вторник в ООН запланировано рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в Крыму, предложенной Украиной в октябре. В новом документе, в том числе, требуется, чтобы Россия выполнила временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса1 крымско-татарского народа и обеспечила обучение на украинском и крымско-татарском языках. 

    Глава МИД Украины Павел Климкин назвал проект резолюции «очень сильным и жестким». Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов высказался о проекте резолюции, сравнив его с игрой в «испорченный телефон».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #оон #крым #резолюция
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