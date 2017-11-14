Смертельное ДТП в Кузбассе: водитель BMW сбил пенсионерку с четырьмя детьми

Кемерово,14 ноября. В Кемеровской области иномарка сбила пенсионерку и четверых детей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, один ребенок впоследствии скончался в больнице.

Согласно приведенным данным, ЧП случилось в городе Березовский. Так, 68-летняя женщина и четверо детей в возрасте от 7 до 10 лет шли по краю проезжей части навстречу двигавшемуся транспорту. Водитель BMW не справился с управлением и наехал на них. Пенсионерка и трое детей были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, семилетняя девочка от полученных травм погибла.

В пресс-службе уточнили, что пенсионерка вела двух внучек и двоих соседских детей в школу.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском легковушка столкнулась с двумя КамАЗами.