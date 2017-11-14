Националисты приступили к «решению венгерского вопроса» в Закарпатье. Колонка Алексея Рылеева.

«АТО в Закарпатье», об угрозе которой я писал 13 октября, похоже, началась. 11-12 ноября украинские националисты провели массовые шествия в Ужгороде и Берегово. В первом городе праворадикалы заблокировали с зажженными файерами консульство Венгрии, во втором (столице населенного преимущественно венграми пограничного Береговского района) — сорвали флаг Венгрии со здания городской рады (совета депутатов). Венгерский МИД уже потребовал от Киева ответа.

Куда качнет сейчас ситуация, сложно даже предполагать. По подсчетам украинских социологов, на Украине с 2010 года не менее 40 тысяч этнических венгров получили по упрощенной схеме гражданство западной соседки. По последней переписи населения 2001 года, из 156,6 тыс. венгров на Украине 151,5 тыс. проживали в Закарпатской области, из них 41,2 тыс. в Береговском (где они составляли 76,1% населения), 30,9 тыс. в Виноградовском (26,2%) и 24,8 тыс. в Ужгородском (33,8%) районах. Неудивительно, что в этих закарпатских районах еще с советских времен на венгерском языке выходили газеты, велось преподавание в государственных школах и официальное делопроизводство и т.д.

Для украинских шовинистов это такая же «кость в горле», как русский язык в центре и на юго-востоке страны. Все неукраинское должно быть выкорчевано и запрещено. Но венгры, как и русские, Украины — не те люди, которые дадут вытирать об себя ноги. И в Венгрии у власти находятся силы, готовые им помочь. Еще весной 2014 года правая партия «Йоббик» («За лучшую Венгрию»), имеющая вторую по величине фракцию в парламенте Венгрии, начала кампанию под лозунгом «Крым принадлежит России, а Закарпатье — Венгрии». Венгерские националисты призывали к проведению аналогичного крымскому референдуму в Берегово, а официальный Будапешт озвучил требование — более умеренное, но в том же ключе — создания Притисянского автономного округа.

В ответ власти и националисты начали истерику. «В свое время нам говорили — не трогайте Крым или Донбасс — они особенные. Не трогайте Закарпатье — оно уникально. И сегодня, оказавшись в Берегово на Закарпатье, украинец чувствует себя чужим. Местные жители имеют двойное гражданство — Украины и Венгрии. Там нет даже украинских табличек», — например, заявил 12 октября сайту украинского телеканала «24» директор центра общественно-информационных технологий Валерий Дымов, прямо сравнивая события в Крыму и Донбассе и в Закарпатье. Члены праворадикальных формирований с опытом «АТО» зачастили в последние месяцы в Закарпатье для «обмена опытом» и разведки обстановки на месте, готовя туда десант в случае необходимости.

И вот момент настал. Развернется ли в Берегово массовое сопротивление, возьмутся ли венгры за оружие для защиты от озверевших националистов, прибудут ли через границу на помощь им добровольцы с «большой земли», с их Родины, — пока неизвестно. Но без последствий выходки западенских шовинистов вряд ли останутся.