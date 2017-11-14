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Тренер сборной Италии подал в отставку после провала в квалификации к ЧМ-2018
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    Тренер сборной Италии подал в отставку после провала в квалификации к ЧМ-2018

    9:56  14 Ноября 2017
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    Тренер сборной Италии подал в отставку после провала в квалификации к ЧМ-2018

    Рим, 14 ноября. Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после непопадания команды на российский чемпионат мира 2018 года решил уйти в отставку. Об этом пишет Football Italia.

    По данным издания, 69-летний итальянский специалист подал в отставку, не дожидаясь решения национальной федерации футбола. 

    По информации источника, заявление Вентуры об уходе будет принято с вероятностью в 100%, сообщает «Свободная пресса»

    Напомним, в минувший понедельник сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции и потеряла шанс попасть на мундиаль-2018. В первом стыковом матче команда Вентуры проиграла шведам с минимальным счетом (1:0). 

    Сборная Италии не попала на первенство мира впервые за 60 лет. 

    Ранее вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил о том, что этот матч стал для него последним в составе национальной команды. 

    Автор: Оксана Баландина
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    #футбол #буффон #сборная италии #вентура
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