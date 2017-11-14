Тренер сборной Италии подал в отставку после провала в квалификации к ЧМ-2018

Рим, 14 ноября. Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после непопадания команды на российский чемпионат мира 2018 года решил уйти в отставку. Об этом пишет Football Italia.

По данным издания, 69-летний итальянский специалист подал в отставку, не дожидаясь решения национальной федерации футбола.

Giampiero Ventura has resigned as Italy manager after the Azzurri failed to qualify for next year's World Cup — Footy Tool (@FootyTool) November 14, 2017

По информации источника, заявление Вентуры об уходе будет принято с вероятностью в 100%, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, в минувший понедельник сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции и потеряла шанс попасть на мундиаль-2018. В первом стыковом матче команда Вентуры проиграла шведам с минимальным счетом (1:0).

Сборная Италии не попала на первенство мира впервые за 60 лет.

Ранее вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил о том, что этот матч стал для него последним в составе национальной команды.