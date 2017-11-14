Сирия: подразделения САА проходят переподготовку у инструкторов ВС РФ под Дамаском

Дамаск, 14 ноября. Российские военные инструктора проводят переподготовку военнослужащих сирийской правительственной армии на полигоне под Дамаском. Подразделения проходят переподготовку в полном составе — от командиров и штабов для рядовых, и многие сирийские военные выражают благодарность учителям из РФ за учебу.

Российский военный инструктор Азат Гибатов рассказал, что курсы переподготовки для резервистов и опытных солдат продолжаются всего 15 дней, однако за это время сирийские военные успевают серьезно углубить свои знания — командиры и штабные работники отрабатывают оперативное принятие решений, а солдаты обучаются владению различной техникой и методам тактического взаимодействия.