Сирия: подразделения САА проходят переподготовку у инструкторов ВС РФ под Дамаском
Дамаск, 14 ноября. Российские военные инструктора проводят переподготовку военнослужащих сирийской правительственной армии на полигоне под Дамаском. Подразделения проходят переподготовку в полном составе — от командиров и штабов для рядовых, и многие сирийские военные выражают благодарность учителям из РФ за учебу.
Российский военный инструктор Азат Гибатов рассказал, что курсы переподготовки для резервистов и опытных солдат продолжаются всего 15 дней, однако за это время сирийские военные успевают серьезно углубить свои знания — командиры и штабные работники отрабатывают оперативное принятие решений, а солдаты обучаются владению различной техникой и методам тактического взаимодействия.
«Занятия проходят по самым необходимым сегодня дисциплинам — это тактика, топография, физическая и огневая подготовка. Кроме того, учим их выживать в любых условиях», — приводит телеканал «Звезда» слова инструктора по подготовке спецподразделений Мохаммеда Сулеймана.