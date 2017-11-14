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Можем работать вместе: заявление Путина и Трампа вселило оптимизм в МИД РФ
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    Можем работать вместе: заявление Путина и Трампа вселило оптимизм в МИД РФ

    10:00  14 Ноября 2017
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    Можем работать вместе: заявление Путина и Трампа вселило оптимизм в МИД РФ

    Вашингтон, 14 ноября. Краткая беседа президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС в Дананге вселяет оптимизм, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

    Антонов прокомментировал встречу Путина и Трампа во Вьетнаме. По его мнению, взаимодействие США и России демонстрирует готовность стран к эффективной совместной работе.

    «Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, вселяют определенный оптимизм, — цитирует российского посла РИА Новости. — Ясно и четко подчеркнуто, что у нас общие цели, общие задачи».

    По мнению Антонова, российская и американская сторона могут вместе эффективно бороться с международным терроризмом.

    Можем работать вместе: заявление Путина и Трампа вселило оптимизм в МИД РФ

    «(Россия и США) могут работать вместе», — подчеркнул он.

    Ранее Трамп заявил, что после длительного расследования «все согласны» с тем, что у него не было никакого сговора с Россией, в котором его обвиняли некоторые американские СМИ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #антонов #трамп #мид рф #атэс #посол
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