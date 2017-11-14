Можем работать вместе: заявление Путина и Трампа вселило оптимизм в МИД РФ

Вашингтон, 14 ноября. Краткая беседа президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС в Дананге вселяет оптимизм, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов прокомментировал встречу Путина и Трампа во Вьетнаме. По его мнению, взаимодействие США и России демонстрирует готовность стран к эффективной совместной работе.

«Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, вселяют определенный оптимизм, — цитирует российского посла РИА Новости. — Ясно и четко подчеркнуто, что у нас общие цели, общие задачи».

По мнению Антонова, российская и американская сторона могут вместе эффективно бороться с международным терроризмом.

«(Россия и США) могут работать вместе», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что после длительного расследования «все согласны» с тем, что у него не было никакого сговора с Россией, в котором его обвиняли некоторые американские СМИ.