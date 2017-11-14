В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с ежегодной речью по внешней политике, подвергла жесткой критике Российскую Федерацию, обвинив Москву в подрыве международного порядка. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По ее словам, Москва якобы вмешивалась в выборы в других государствах, осуществляла хакерские атаки на военные ведомства Германии и Дании, а также пыталась сделать «информацию оружием». Кроме того, британский премьер заявила, что действия российского руководства были направлены на то, чтобы «посеять раздор на Западе».

«Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете», — заявила Мэй.

Однако в своей речи Мэй заявила о необходимости улучшения отношений с РФ.

Как ранее сообщала «Газета.ru», 40 британских депутатов готовы отправить Мэй в отставку.

Реакция Государственной думы

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН заявление Мэй.

«Заявление премьер-министра Великобритании и других лидеров западных стран, в частности о вмешательстве России в выборный процесс в других странах, — бред сумасшедшего. Задача таких заявлений — оправдать свои неудачи и провалы во внешней и внутренней политике. Если же говорить о призыве выстраивания диалога с Россией, мы приветствуем развитие различных конструктивных взаимоотношений с кем бы то ни было. Конечно, кроме террористических организаций, например, «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН). Мы тоже должны понимать, что призыв к диалогу с нашей страной почему-то происходит в тот момент, когда Запад нуждается в нашей стране: решение корейской проблемы, Сирия и так далее. К призывам западных стран вести конструктивный диалог с Россией нужно относиться с долей осторожности. Призывы звучат, а вместе с тем Соединенные Штаты продолжают развертывание систем ПРО в Восточной Европе, нарушают договор РСМД, идет попытка блокировать «Северный поток-2». Это политика двойных стандартов. Мы должны это учитывать во внешнеполитических действиях», — пояснил Юрий Швыткин.

Насильственная глобализация

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что кризис Евросоюза и отдельных его членов продолжается. И заявление Терезы Мэй прозвучало на фоне каталонского конфликта, проблем с беженцами и Brexit. Одновременно избрание Трампа президентом США разрушило планы создания Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства.

«Проблемы Запада очевидны, как и его деструктивная роль в отношениях с Россией. Продолжение функционирования НАТО после распада блока Варшавского договора, постоянное продвижение Североатлантического альянса к границам России, развертывание вблизи них американской системы ПРО — это непосредственные угрозы, с которыми сталкивается наша страна. Агрессивность НАТО, чьи участники участвовали в нападениях на Югославию, Ирак, Ливию, не вызывает сомнений. Кроме того, Запад финансирует деструктивные силы внутри России, вмешиваясь в политику страны и пытаясь влиять на нее еще сильнее», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, отметил эксперт, все обвинения в адрес России выглядят скорее пересказом Запада своих собственных действий против нее, только в обратную сторону. Русофобия и наличие общего врага для стран ЕС, США и других союзников Вашингтона — один из немногих объединяющих факторов для Запада.

«Идеологически Европа и Америка уже давно не могут предложить привлекательного проекта, ограничиваясь дежурной «заботой» о правах человека, оборачивающейся иногда ковровыми бомбардировками и спонсированием терроризма. Вашингтон при Трампе явно отошел от курса Обамы, который безуспешно пытался сделать Соединенные Штаты бесспорным идеологическим лидером и моральным авторитетом. Сейчас американцы действуют только исходя из «права сильного», а все остальное, в том числе и идеологическая составляющая, отходит на второй план», — добавил Сергей Простаков.

По словам эксперта, политические заявления, подобные сделанному британским премьером, превратились в информационное обслуживание насильственной глобализации, потерявшей экономическую и идеологическую привлекательность. Тереза Мэй повторяет все тезисы западной пропаганды без единого доказательства и ничего нового не озвучивает. Глобальный Запад на наших глазах лишается единства, чему поспособствовала Великобритания с Brexit, и антироссийский курс — чуть ли не единственное, что объединяет западные страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.