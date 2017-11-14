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Технологии
В приложении РЖД появятся билеты на электрички и «лист ожидания»
Технологии
В приложении РЖД появятся билеты на электрички и «лист ожидания»
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    В приложении РЖД появятся билеты на электрички и «лист ожидания»

    9:32  14 Ноября 2017
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    В приложении РЖД появятся билеты на электрички и «лист ожидания»

    Москва, 14 ноября. РЖД добавят в мобильное приложение продажу билетов на электрички и «лист ожидания» для пассажиров на освободившиеся места в поездах дальнего следования.

    Об этом сообщает корпоративное издание РЖД газета «Гудок». Сейчас через приложение можно купить только билеты на поезда дальнего следования.

    Пилотный проект будет запущен на поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. После тестирования подключат и остальные пригородные компании. 

    Пользователи смогут приобрести абонементы на пригородные поезда с помощью Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay и MasterPass. Также появится возможность прохождения через турникеты с помощью мобильного телефона, поддерживающего NFC-технологию.

    В ближайшее время станут доступны сервисы электронного автозаполнения документов, удостоверяющих личность пассажира, при помощи камеры телефона, а вход в приложение можно будет осуществлять по отпечатку пальца или пин-коду.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #ржд #приложение #поезда
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