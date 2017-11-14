Глава Пентагона рассказал, как ООН «разрешила» США воевать в Сирии

Вашингтон, 14 ноября. ООН разрешила Соединенным Штатам входить на территорию Сирийской республики, поскольку принимала резолюции против ИГ1. Такое мнение выразил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«ООН заявило, что мы в принципе можем преследовать ИГ*, — сказал он, отвечая на вопрос, каковы юридические основания для присутствия США в Сирии. — И мы там, чтобы уничтожить их».

По его словам, это не означает, что американские войска просто покинут Сирию, «а там опять выскочит ИГ* 2.0».

«Так что нам нужны усилия в Женеве под эгидой ООН, чтобы двигаться дальше», — заключил министр обороны.

Напомним, ранее генерал армии США Рэймонд Томас заявил, что вооруженные силы США не имеют законных оснований для пребывания на территории Сирии. По его словам, пребывание в САР американских войск не было согласовано, тогда как российские войска находятся в стране с согласия и по приглашению президента Башара Асада.

Как заявлял заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, усиление военного присутствия США в Сирии незаконно, поскольку не было одобрено ни официальным Дамаском, ни Совбезом ООН.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.