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Глава Пентагона рассказал, как ООН «разрешила» США воевать в Сирии
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    Глава Пентагона рассказал, как ООН «разрешила» США воевать в Сирии

    9:34  14 Ноября 2017
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    Глава Пентагона рассказал, как ООН «разрешила» США воевать в Сирии

    Вашингтон, 14 ноября. ООН разрешила Соединенным Штатам входить на территорию Сирийской республики, поскольку принимала резолюции против ИГ1. Такое мнение выразил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    «ООН заявило, что мы в принципе можем преследовать ИГ*, — сказал он, отвечая на вопрос, каковы юридические основания для присутствия США в Сирии. — И мы там, чтобы уничтожить их».

    По его словам, это не означает, что американские войска просто покинут Сирию,  «а там опять выскочит ИГ* 2.0».

    «Так что нам нужны усилия в Женеве под эгидой ООН, чтобы двигаться дальше»,  — заключил министр обороны.

    Напомним, ранее генерал армии США  Рэймонд Томас заявил, что вооруженные силы США не имеют законных оснований для пребывания на территории Сирии. По его словам, пребывание в САР американских войск не было согласовано, тогда как российские войска находятся в стране с согласия и по приглашению президента Башара Асада.

    Как заявлял заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, усиление военного присутствия США в Сирии незаконно, поскольку не было одобрено ни официальным Дамаском, ни Совбезом ООН.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #сирия #иг
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