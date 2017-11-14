Медведев предложил штрафовать спекулянтов билетами на ЧМ-2018 до 1 млн рублей

Москва, 14 ноября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу законопроект об установлении административной ответственности за нелегальную торговлю билетами на матчи футбольного ЧМ-2018. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Законопроект предусматривает установление административной ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи первенства мира, которое пройдет летом 2018 года в России.

За указанные противоправные действия предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной цены входного билета, следует из текста распоряжения.

Таким образом, штраф может достигать 1 млн рублей.

В правительстве полагают, что принятие законопроекта позволит выполнить обязательства России перед Международной федерацией футбола (ФИФА) в части запрета на нелегальную реализацию билетов на матчи мундиаля-2018 и создать систему пресечения нарушений продажи входных билетов на матчи чемпионата мира.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.