Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
В приложении РЖД появятся билеты на электрички и «лист ожидания»
Спорт
Медведев предложил штрафовать спекулянтов билетами на ЧМ-2018 до 1 млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев предложил штрафовать спекулянтов билетами на ЧМ-2018 до 1 млн рублей

    9:33  14 Ноября 2017
    33

    Медведев предложил штрафовать спекулянтов билетами на ЧМ-2018 до 1 млн рублей

    Москва, 14 ноября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу законопроект об установлении административной ответственности за нелегальную торговлю билетами на матчи футбольного ЧМ-2018. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. 

    Законопроект предусматривает установление административной ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи первенства мира, которое пройдет летом 2018 года в России. 

    Медведев предложил штрафовать спекулянтов билетами на ЧМ-2018 до 1 млн рублей

    За указанные противоправные действия предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной цены входного билета, следует из текста распоряжения.

    Таким образом, штраф может достигать 1 млн рублей.

    В правительстве полагают, что принятие законопроекта позволит выполнить обязательства России перед Международной федерацией футбола (ФИФА) в части запрета на нелегальную реализацию билетов на матчи мундиаля-2018 и создать систему пресечения нарушений продажи входных билетов на матчи чемпионата мира. 

    Медведев предложил штрафовать спекулянтов билетами на ЧМ-2018 до 1 млн рублей

    Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 

    Автор: Оксана Баландина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #кабмин #медведев #спорт #правительство #чм-2018 #штраф #билеты #спекулянты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        625
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        310
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        914
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        3624