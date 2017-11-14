Украина передала Пентагону советские технологии: в США испытали танковый КАЗ «Дрозд»

Москва, 14 ноября. Американские военные получили доступ к активной системе защиты танков «Дрозд», разработанной в СССР. Помощь США в получении вооружения оказала Украина.

Два танка, оборудованные системой «Дрозд», а также имеющие запасы поражающих элементов, были тайно вывезены с территории Украины и отправлены в штат Мэриленд, США, сообщает «Вестник Мордовии». Там их разместили на полигоне Абердинского учебного центра для проведения испытаний и выявления потенциально слабых мест боевых машин. Броню танков пытались пробить всеми имеющимися в распоряжении ВС США противотанковыми средствами, однако, судя по тому что никакой информации об обнаружении недостатков боевых машин предоставлено не было, активная защита «Дроздов» выдержала все испытания.

Теперь Пентагон направил Украине предложение о приобретении целой партии этих комплексов.

Отметим, большая часть танков с системой «Дрозд» была утилизирована на специальных заводах России и Украины еще в девяностые годы, тем не менее, как показывает история с техникой, вывезенной с Украины в США, для американских военных система «Дрозд» все еще остается мало изученной и вызывает повышенный интерес.

Напомним, комплекс активной защиты «Дрозд» является уникальной разработкой советских конструкторов, он предназначен для защиты танков от противотанковых реактивных снарядов. Установка комплекса «Дрозд» повышает выносливость танка в условиях боя примерно в полтора раза.