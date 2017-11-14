Москва, 14 ноября. Власти США грубо нарушили нормы американской конституции, вынудив российский телеканал Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента, заявил член комитета Государственной думы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Железняк прокомментировал давление в США на российский телеканал.

«Власти США в своей русофобской паранойе грубо нарушили основополагающие нормы собственной Конституции, вынудив Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента, — констатировал он. — Беспрецедентное необоснованное давление на российские СМИ в США не останется без ответа с нашей стороны».

Он подчеркнул, что в ближайшее время в российское законодательство будут внесены поправки, которые введут зеркальные меры против американских СМИ. Он отметил, что страна продолжит защищать свои интересы и права россиян. Железняк подчеркнул, что выступает категорически против «незаконного давления и санкций».