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Общество
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Политика
США грубо нарушили нормы собственной Конституции нападками на RT — Железняк
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    США грубо нарушили нормы собственной Конституции нападками на RT — Железняк

    9:38  14 Ноября 2017
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    США грубо нарушили нормы собственной Конституции нападками на RT — Железняк

    Москва, 14 ноября. Власти США грубо нарушили нормы американской конституции, вынудив российский телеканал Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента, заявил член комитета Государственной думы РФ по международным делам Сергей Железняк. 

    Железняк прокомментировал давление в США на российский телеканал.

    «Власти США в своей русофобской паранойе грубо нарушили основополагающие нормы собственной Конституции, вынудив Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента, — констатировал он. — Беспрецедентное необоснованное давление на российские СМИ в США не останется без ответа с нашей стороны».

    США грубо нарушили нормы собственной Конституции нападками на RT — Железняк

    Он подчеркнул, что в ближайшее время в российское законодательство будут внесены поправки, которые введут зеркальные меры против американских СМИ. Он отметил, что страна продолжит защищать свои интересы и права россиян. Железняк подчеркнул, что выступает категорически против «незаконного давления и санкций».

    «США демонстрируют полное пренебрежение свободой слова и на глазах мировой общественности, бесцеремонно выдавливают из информационного поля средства массовой информации, транслирующие точку зрения, не совпадающую с мнением оголтелых американских русофобов», — заключил политик.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #госдума #russia today #железняк #депутат #нко
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