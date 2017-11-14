Американские ученые назвали продукт, который снизит риск инфаркта

Кембридж (Массачусетс, США), 14 ноября. Научные сотрудники из Гарвардского университета назвали продукт, употребление которого существенно уменьшит риски сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет издание Daily Mail.

Американские специалисты провели ряд исследований и определили, что две горсти орехов в неделю помогут снизить риск возникновения инфарктов и болезней сосудов.

Eating a handful of nuts twice a week cuts your risk of heart disease by 25%, Harvard study shows https://t.co/1yLlVfv2w5 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 13, 2017

Эксперты пришли к такому выводу, изучив 200 тысяч медицинских карт респондентов, которые регулярно употребляли орехи, сообщает «Свободная пресса».

По мнению ученых, в данном контексте совершенно неважен вид ореха.

Однако фундук и кешью оказались немного полезнее грецких орехов или, например, арахиса.

Ранее американские ученые рассказали, как продлить жизнь.