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Общество
Американские ученые назвали продукт, который снизит риск инфаркта
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    Американские ученые назвали продукт, который снизит риск инфаркта

    9:17  14 Ноября 2017
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    Американские ученые назвали продукт, который снизит риск инфаркта

    Кембридж (Массачусетс, США), 14 ноября. Научные сотрудники из Гарвардского университета назвали продукт, употребление которого существенно уменьшит риски сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет издание Daily Mail. 

    Американские специалисты провели ряд исследований и определили, что две горсти орехов в неделю помогут снизить риск возникновения инфарктов и болезней сосудов.

    Эксперты пришли к такому выводу, изучив 200 тысяч медицинских карт респондентов, которые регулярно употребляли орехи, сообщает «Свободная пресса»

    По мнению ученых, в данном контексте совершенно неважен вид ореха. 

    Американские ученые назвали продукт, который снизит риск инфаркта

    Однако фундук и кешью оказались немного полезнее грецких орехов или, например, арахиса. 

    Ранее американские ученые рассказали, как продлить жизнь. 

    Автор: Дана Балан
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    #сша #ученые #сердце #орехи #инфаркт #гарвардский университет
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