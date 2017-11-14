Милонов отреагировал на призывы Райкина «урезонить» Мединского

Художественный руководитель театра «Сатирикон» и режиссер Константин Райкин обвинил министра культуры РФ Владимира Мединского в попытках оказать на него давление. По мнению Райкина, Мединский инициировал ряд проверок «Сатирикона» правоохранителями, якобы чиновник мстит режиссеру за его прошлогоднюю речь о цензуре.

«Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон». Просто вредит самым последовательным, прицельным, планомерным образом», — громко заявил Райкин.

Худрук «Сатирикона» подчеркнул, что никаких серьезных нарушений в деятельности театра правоохранители не выявили. Он обратился за помощью к зрителям и коллегам с просьбой «урезонить нашего министра».

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что, вынося конфликт в публичное поле, деятели культуры пытаются защититься.

«Они привыкли жить безгрешными и эталонными «пожирателями средств», рассветными мастерами культуры. Жить, будучи участниками различного рода протестных групп; они требуют честности и справедливости от всех, кроме себя. Элементарная просьба сдавать нормальные отчеты о потраченных бюджетных средствах вызывает у них жуткую паническую реакцию, потому что они не привыкли отчитываться. Они считают, что мы им обязаны: давать им бюджетные средства, кормить и поить их», — рассуждает парламентарий.

По мнению Милонова, многие режиссеры считают, что общество им обязано, поскольку сами провозгласили себя эталонными деятелями культуры.