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Милонов отреагировал на призывы Райкина «урезонить» Мединского
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    Милонов отреагировал на призывы Райкина «урезонить» Мединского

    9:20  14 Ноября 2017
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    Милонов отреагировал на призывы Райкина «урезонить» Мединского

    Художественный руководитель театра «Сатирикон» и режиссер Константин Райкин обвинил министра культуры РФ Владимира Мединского в попытках оказать на него давление. По мнению Райкина, Мединский инициировал ряд проверок «Сатирикона» правоохранителями, якобы чиновник мстит режиссеру за его прошлогоднюю речь о цензуре.

    «Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон». Просто вредит самым последовательным, прицельным, планомерным образом», — громко заявил Райкин.

    Худрук «Сатирикона» подчеркнул, что никаких серьезных нарушений в деятельности театра правоохранители не выявили. Он обратился за помощью к зрителям и коллегам с просьбой «урезонить нашего министра».

    Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что, вынося конфликт в публичное поле, деятели культуры пытаются защититься.

    «Они привыкли жить безгрешными и эталонными «пожирателями средств», рассветными мастерами культуры. Жить, будучи участниками различного рода протестных групп; они требуют честности и справедливости от всех, кроме себя. Элементарная просьба сдавать нормальные отчеты о потраченных бюджетных средствах вызывает у них жуткую паническую реакцию, потому что они не привыкли отчитываться. Они считают, что мы им обязаны: давать им бюджетные средства, кормить и поить их», — рассуждает парламентарий.

    Милонов отреагировал на призывы Райкина «урезонить» Мединского

    По мнению Милонова, многие режиссеры считают, что общество им обязано, поскольку сами провозгласили себя эталонными деятелями культуры.

    «Что касается Райкина, я считаю, что он уже устроил истерику. Когда встал вопрос о том, что им может что-то не достаться, им будут давать меньше денег, визги стояли на всю страну: «Как это так? Вы нам обязаны давать [бюджетные деньги], потому что мы всегда здесь были и сами назвали себя лучшими. И ваша обязанность — потреблять тот продукт, который мы вам дадим, и не спрашивать нас о потраченных средствах. Это просто неприлично», — заключил Виталий Милонов.

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #милонов #райкин #общество
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