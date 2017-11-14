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Мужчина убил полуторагодовалого ребенка в Хакасии
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    Мужчина убил полуторагодовалого ребенка в Хакасии

    9:18  14 Ноября 2017
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    Мужчина убил полуторагодовалого ребенка в Хакасии

    Москва, 14 ноября. В Хакасии малолетний мальчик в возрасте 1 года 5 месяцев умер после побоев, нанесенных ему сожителем матери. Информация об инциденте размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ по Республике Хакасия. 

    Отмечается, что подозреваемый 28-летний житель города Абаза проживал с матерью ребенка. 11 ноября, когда женщина отлучилась из дома, злоумышленник нанес мальчику черепно-мозговую травму.

    Пострадавший малыш был незамедлительно госпитализирован санитарной авиацией в клиническую больницу республики Хакасия, однако на следующий день, несмотря на все усилия медиков, скончался.

     Мужчина задержан, о том, что именно толкнуло его на преступление, пока не сообщается. 

    Против него возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».  

    Автор: Федор Веснин
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    #убийство #ребенок #хакасия
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