Мужчина убил полуторагодовалого ребенка в Хакасии

Москва, 14 ноября. В Хакасии малолетний мальчик в возрасте 1 года 5 месяцев умер после побоев, нанесенных ему сожителем матери. Информация об инциденте размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ по Республике Хакасия.

Отмечается, что подозреваемый 28-летний житель города Абаза проживал с матерью ребенка. 11 ноября, когда женщина отлучилась из дома, злоумышленник нанес мальчику черепно-мозговую травму.

Пострадавший малыш был незамедлительно госпитализирован санитарной авиацией в клиническую больницу республики Хакасия, однако на следующий день, несмотря на все усилия медиков, скончался.

Мужчина задержан, о том, что именно толкнуло его на преступление, пока не сообщается.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».