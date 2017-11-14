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Цены на бензин в России побили рекорд 2017 года
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    Цены на бензин в России побили рекорд 2017 года

    8:55  14 Ноября 2017
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    Цены на бензин в России побили рекорд 2017 года

    Москва, 14 ноября. Нехарактерный для ноября рост цен на бензин в России эксперты связывают с сокращением выпуска бензинов на Московском НПЗ «Газпром нефти».

    Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные биржи СПбМТСБ, оптовые цены на бензин АИ-92 с 7 по 13 ноября выросли на 2,3%, до 42,85 тыс. руб. за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 44,99 тыс. руб. за тонну, достигнув рекордного в этом году показателя. Такое повышение цен нехарактерно для сезонного российского рынка, на котором уже в октябре, как правило, наступает снижение оптовых цен.

    Причиной неожиданного повышения цен эксперты называют сокращение выпуска бензинов на Московском НПЗ «Газпром нефти» в связи с остановкой одной из ключевых установок (каталитического крекинга). ФАС обвинила в росте цен трейдеров, которые в свою очередь пояснили, что Московский НПЗ сократил отгрузки бензинов на рынок, а также начал скупать партии бензина на бирже, что совпало с ростом цен на нефть и, соответственно, экспортного паритета, из-за чего спрос резко вырос в ожидании повышения цен на внутреннем рынке.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #цены #бензин
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