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Россия
В России хотят сократить срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания
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    В России хотят сократить срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания

    9:05  14 Ноября 2017
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    В России хотят сократить срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания

    Москва, 14 ноября. Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания гражданина России могут сократить до трех месяцев. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу, сообщили в пресс-службе кабмина.

    Предполагается, что срок выдачи загранпаспортов могут сократить в России с четырех до трех месяцев. Отмечается, что речь идет о тех случаях, когда осуществляется подача заявления о выдаче документа по месту пребывания.

    Авторы законопроекта обращают внимание, это это нововведение позволит повысить удобство и доступность получения россиянами услуги по выдаче заграничных паспортов, а также уменьшит временные издержки.

    В России хотят сократить срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания

    Ранее член комитета Государственной думы Российской Федерации по транспорту и строительству Олег Нилов предложил выдавать «дальневосточный гектар» по всей России.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #госдума #законопроект #загранпаспорт
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