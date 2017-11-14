В России хотят сократить срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания

Москва, 14 ноября. Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания гражданина России могут сократить до трех месяцев. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу, сообщили в пресс-службе кабмина.

Предполагается, что срок выдачи загранпаспортов могут сократить в России с четырех до трех месяцев. Отмечается, что речь идет о тех случаях, когда осуществляется подача заявления о выдаче документа по месту пребывания.

Авторы законопроекта обращают внимание, это это нововведение позволит повысить удобство и доступность получения россиянами услуги по выдаче заграничных паспортов, а также уменьшит временные издержки.

Ранее член комитета Государственной думы Российской Федерации по транспорту и строительству Олег Нилов предложил выдавать «дальневосточный гектар» по всей России.