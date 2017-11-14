Центробанк РФ отозвал лицензию у НКО «Платежный клиринговый дом»

Москва, 14 ноября. Центробанк России во вторник отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Платежный клиринговый дом». Об этом говорится в официальном сообщении Банка России.

Отмечается, что у небанковской кредитной организации отобрали право из-за неисполнения ею федеральных законов в области банковской деятельности. Также, по данным ЦБ РФ, «Платежный клиринговый дом» не исполняла нормативы регулятора. В частности, это касается противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. По данным ЦБ РФ, НКО может быть причастно к нарушениям в области финансирования терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

Банк России также рассказал, что в течение года организация проводила сомнительные транзитные операции. В НКО назначена временная администрация.