Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московский метрополитен работает в усиленном режиме из-за снегопада
Весь мир
Власти Италии депортировали готовившую теракт гражданку Египта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Италии депортировали готовившую теракт гражданку Египта

    8:49  14 Ноября 2017
    170

    Власти Италии депортировали готовившую теракт гражданку Египта

    Рим, 14 ноября. Власти Италии депортировали из страны готовившую теракт и связанную с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1 гражданку Египта.

    Как сообщают «Известия», 22-летняя Фатма Фахти проживала в Милане последние четыре года. И если первое время девушка вела западный образ жизни, то со временем встала на путь радикального исламизма и общаться в соцсетях с членами ИГ1.

    Как удалось выяснить правоохранителям, в своей переписке с террористами девушка просила помочь ей выехать в Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков. После того как поездку организовать не удалось, Фахти решила совершить теракт в Италии.

    После задержания и обыска девушка была экстрадирована на Родину из соображений безопасности.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #иг #игил #италия #милан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        625
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        310
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        914
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        3624