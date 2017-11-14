Власти Италии депортировали готовившую теракт гражданку Египта
Рим, 14 ноября. Власти Италии депортировали из страны готовившую теракт и связанную с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1 гражданку Египта.
Как сообщают «Известия», 22-летняя Фатма Фахти проживала в Милане последние четыре года. И если первое время девушка вела западный образ жизни, то со временем встала на путь радикального исламизма и общаться в соцсетях с членами ИГ1.
Как удалось выяснить правоохранителям, в своей переписке с террористами девушка просила помочь ей выехать в Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков. После того как поездку организовать не удалось, Фахти решила совершить теракт в Италии.
После задержания и обыска девушка была экстрадирована на Родину из соображений безопасности.
1 Организация запрещена на территории РФ.