В МИД Казахстана рассказали о судьбе семьи, эвакуированной из Сирии в Грозный

Астана, 14 ноября. Гражданка Казахстана и четверо ее маленьких детей, вывезенные из Сирийской Арабской Республики в Грозный, в ближайшее время вернутся на родину. Об этом рассказал во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

По словам пресс-атташе ведомства, в минувший понедельник в Грозный была привезена большая группа людей, эвакуированных из горячих точек Сирии, среди которых были и граждане Казахстана — женщина 1988 года рождения и четверо ее несовершеннолетних детей, передает РИА Новости.

Он отметил, что в грозненской воздушной гавани их встретили сотрудники посольства Казахстана в РФ, в скором времени они будут доставлены в Казахстан.

«Мы выражаем искреннюю признательность российской стороне и руководству Чечни, в частности, за оказанную помощь в эвакуации граждан Казахстана», — подчеркнул Жайнаков.

Напомним, в прошедший понедельник в Грозный доставили группу людей, спасенных из мест боевых действий в Сирии.