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В МИД Казахстана рассказали о судьбе семьи, эвакуированной из Сирии в Грозный
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    В МИД Казахстана рассказали о судьбе семьи, эвакуированной из Сирии в Грозный

    8:55  14 Ноября 2017
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    В МИД Казахстана рассказали о судьбе семьи, эвакуированной из Сирии в Грозный

    Астана, 14 ноября. Гражданка Казахстана и четверо ее маленьких детей, вывезенные из Сирийской Арабской Республики в Грозный, в ближайшее время вернутся на родину. Об этом рассказал во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков. 

    По словам пресс-атташе ведомства, в минувший понедельник в Грозный была привезена большая группа людей, эвакуированных из горячих точек Сирии, среди которых были и граждане Казахстана — женщина 1988 года рождения и четверо ее несовершеннолетних детей, передает РИА Новости.

    В МИД Казахстана рассказали о судьбе семьи, эвакуированной из Сирии в Грозный

    Он отметил, что в грозненской воздушной гавани их встретили сотрудники посольства Казахстана в РФ, в скором времени они будут доставлены в Казахстан.

    «Мы выражаем искреннюю признательность российской стороне и руководству Чечни, в частности, за оказанную помощь в эвакуации граждан Казахстана», — подчеркнул Жайнаков. 

    Напомним, в прошедший понедельник в Грозный доставили группу людей, спасенных из мест боевых действий в Сирии.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #чечня #казахстан #грозный
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