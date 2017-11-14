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Украина
Соловьев: В Киеве даже не знают как пишутся слова «права человека»
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    Соловьев: В Киеве даже не знают как пишутся слова «права человека»

    9:09  14 Ноября 2017
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    Соловьев: В Киеве даже не знают как пишутся слова «права человека»

    Москва, 14 ноября. В настоящее время киевская власть на фоне вооруженного противостояния в Донбассе полностью утратила представление о соблюдении прав человека, отметил телеведущий Владимир Соловьев в ходе вечернего эфира своей телепередачи. Соловьев прокомментировал заявления Киева по поводу встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым.

    «Сейчас Волкер привез с собой адреса несчастных пленных, письма от их семей с просьбам, — отметил Соловьев. — Мы, правда, можем даже не упоминать, сколько граждан находятся в украинских тюрьмах и как не замечают, что с ними творят».

    Соловьев: В Киеве даже не знают как пишутся слова «права человека»

    Соловьев напомнил про жену проведшего два года в тайной тюрьме СБУ Андрея Соколова, гражданку Украины, которой любыми способами мешают подать в суд из-за незаконного ареста мужа: «Издеваются над ней, как могут, и никто пытается не заметить».

    «По нарушениям прав человека Украина, на мой взгляд, лидер в мире, — подчеркнул Соловьев. — Они даже не знают, как пишутся эти слова, «права человека».

    Напомним, в СМИ, как в России, так и на Украине, регулярно появлялись сообщения о секретных тюрьмах СБУ, где значительное количество людей удерживается без официальной регистрации в качестве задержанных и возможности оказать этим людям правовую помощь. Существование тайных застенков СБУ подтвердили правозащитники Amnesty International и Human Rights Watch, а также доклад ООН  — иностранные эксперты насчитали как минимум пять подобных тюрем, при этом правозащитников отказались допустить туда.

    Соловьев: В Киеве даже не знают как пишутся слова «права человека»

    Автор: Валентин Меликов
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