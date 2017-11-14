Украинские силовики за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Донецк, 14 ноября. Украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Как рассказали в оперативном командовании ДНР, бойцы ВСУ 47 раз открывали огонь по территории республики.

Под огонь киевских сил попали 19 населенных пунктов. Как добавили в командовании, украинские военные использовали артиллерию, минометы различного калибра, гранатометы, стрелковое оружие, а также вооружение БТР и БМП.

Как писала Газета.ru, ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, что сподвигнет власти США на отстранение Петра Порошенко.