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Общество
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Украинские силовики за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
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    Украинские силовики за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

    8:44  14 Ноября 2017
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    Украинские силовики за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

    Донецк, 14 ноября. Украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Как рассказали в оперативном командовании ДНР, бойцы ВСУ 47 раз открывали огонь по территории республики.

    Под огонь киевских сил попали 19 населенных пунктов. Как добавили в командовании, украинские военные использовали артиллерию, минометы различного калибра, гранатометы, стрелковое оружие, а также вооружение БТР и БМП.

    Как писала Газета.ru, ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, что сподвигнет власти США на отстранение Петра Порошенко.

    Украинские силовики за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

    Автор: Алия Садыкова
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    #днр #всу #донбасс #обстрел #донецк #украинские силовики
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