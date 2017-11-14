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Президент Молдавии рассказал о шансах Приднестровья на независимость
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    Президент Молдавии рассказал о шансах Приднестровья на независимость

    8:38  14 Ноября 2017
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    Президент Молдавии рассказал о шансах Приднестровья на независимость

    Кишинев, 14 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Независимой газете» рассказал о шансах Приднестровья на независимость.

    «Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально», — заявил молдавский лидер.

    При этом, как подчеркнул Игорь Додон, у Приднестровья должно быть право на самоопределение, но только в одном случае – если Молдова по тем или иным причинам потеряет суверенитет.

    «Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны», — цитирует слова лидера Молдавии РИА Новости.

    При этом, по словам Игоря Додона, у Молдовы и Приднестровья должны оставаться общими государственность, бюджетная и банковская системы, внешняя политика, границы.

    Автор: Константин Терехов
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    #приднестровье #игорь додон #молдавия
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