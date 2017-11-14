Президент Молдавии рассказал о шансах Приднестровья на независимость

Кишинев, 14 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Независимой газете» рассказал о шансах Приднестровья на независимость.

«Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально», — заявил молдавский лидер.

При этом, как подчеркнул Игорь Додон, у Приднестровья должно быть право на самоопределение, но только в одном случае – если Молдова по тем или иным причинам потеряет суверенитет.

«Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны», — цитирует слова лидера Молдавии РИА Новости.

При этом, по словам Игоря Додона, у Молдовы и Приднестровья должны оставаться общими государственность, бюджетная и банковская системы, внешняя политика, границы.