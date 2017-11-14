Украина надеется получить от Турции транш на нужды ВСУ

Киев, 14 ноября. Украинское руководство рассчитывает на то, что Киеву удастся подписать с Анкарой соглашение о выделении Турцией денежных средств для помощи армии страны. Об этом говорится на сайте украинского кабмина.

Отмечается, что киевские власти рассчитывают на транш в два миллиона долларов. Для этого Киеву необходимо подписать с властями Турции соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол о финансовой помощи, передает телеканал «360».

В украинском правительстве уточнили, что Турция профинансирует приобретение товаров и услуг для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму 2,3 миллиона долларов.

Также в ведомстве добавили, что из этой суммы порядка 77 тыс. долларов пойдет на краткосрочную курсовую подготовку украинских военных в учебных центрах Вооруженных сил Турции.

Напомним, в середине октября 2017 года стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) отказал Киеву в очередном транше.