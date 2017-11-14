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Украина
Украина надеется получить от Турции транш на нужды ВСУ
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    Украина надеется получить от Турции транш на нужды ВСУ

    8:43  14 Ноября 2017
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    Украина надеется получить от Турции транш на нужды ВСУ

    Киев, 14 ноября. Украинское руководство рассчитывает на то, что Киеву удастся подписать с Анкарой соглашение о выделении Турцией денежных средств для помощи армии страны. Об этом говорится на сайте украинского кабмина. 

    Отмечается, что киевские власти рассчитывают на транш в два миллиона долларов. Для этого Киеву необходимо подписать с властями Турции соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол о финансовой помощи, передает телеканал «360»

    Украина надеется получить от Турции транш на нужды ВСУ

    В украинском правительстве уточнили, что Турция профинансирует приобретение товаров и услуг для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму 2,3 миллиона долларов. 

    Также в ведомстве добавили, что из этой суммы порядка 77 тыс. долларов пойдет на краткосрочную курсовую подготовку украинских военных в учебных центрах Вооруженных сил Турции. 

    Украина надеется получить от Турции транш на нужды ВСУ

    Напомним, в середине октября 2017 года стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) отказал Киеву в очередном транше.

    Автор: Дана Балан
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    #всу #украина #турция #армия #транш
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