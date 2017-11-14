Трамп — младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks

Вашингтон, 14 ноября. Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп — младший, выложил в своем аккаунте в социальных сетях переписку с представителями разоблачительного сайта WikiLeaks.

Он опубликовал в Twitter несколько сообщений и прикрепил скриншоты. В подписи к фотографиям он указал, что «здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks». Он также добавил, что выкладывает три своих ответа представителям этой организации, которую «раскрыл» один из комитетов в США. Так в Сеть попали переписка Трампа – младшего о политическом фонде, который распространяет слухи о связи Трампа с РФ.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 14, 2017

Трамп — младший также подчеркнул, что это «иронично».