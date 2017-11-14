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Общество
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Политика
Трамп — младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
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    Трамп — младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks

    8:34  14 Ноября 2017
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    Трамп — младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks

    Вашингтон, 14 ноября. Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп — младший, выложил в своем аккаунте в социальных сетях переписку с представителями разоблачительного сайта WikiLeaks.

    Он опубликовал в Twitter несколько сообщений и прикрепил скриншоты. В подписи к фотографиям он указал, что «здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks». Он также добавил, что выкладывает три своих ответа представителям этой организации, которую «раскрыл» один из комитетов в США. Так в Сеть попали переписка Трампа – младшего о политическом фонде, который распространяет слухи о связи Трампа с РФ. 

    Трамп — младший также подчеркнул, что это «иронично».

    Трамп — младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks

    Автор: Алия Садыкова
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    #трамп #трамп-младший
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