Пушков ответил Мэй на обвинения в «подрыве мирового порядка» Россией

Москва, 14 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков, глава комиссии Совфеда по информационной политике, ответил британскому премьер-министру Терезе Мэй на обвинения в адрес России. На своей странице Twitter он напомнил, почему Россия выступает против удобных для Мэй особенностей старого «мирового порядка».

Напомним, накануне Мэй обвинила Россию в «подрыве мирового порядка» путем «вмешательства в выборы», хакерских атак и использования «фальшивых новостей», чтобы «посеять раздор между странами Запада» и «подорвать свободные общества».

«Миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ1 [террористическая группировка запрещена в РФ — прим. ФАН] и терроризма в Европе, себя изжил, — напомнил Пушков. — Атакой на Россию его не спасти».

Миропорядок, к-ый угоден Мэй,с захватом Ирака, войной в Ливии,появлением ИГ и терроризма в Европе,себя изжил. Атакой на Россию его не спасти — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 14, 2017

По словам Пушкова, международная система правил пострадала не от России, а от методов, которые активно использовали государства Запада - например, информационных кампаний, которые были развернуты для того, чтобы начать войну в Ираке или ложь западных СМИ о Сирии и Украине.

«Международную систему правил надо спасать не от России, а от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов. Вот эти «правила» Россия не примет», — подчеркнул Пушков.

Межд.систему правил надо спасать не от России, а от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов. Вот эти "правила" Россия не примет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 14, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.