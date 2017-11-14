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Политика
Пушков ответил Мэй на обвинения в «подрыве мирового порядка» Россией
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    Пушков ответил Мэй на обвинения в «подрыве мирового порядка» Россией

    9:33  14 Ноября 2017
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    Пушков ответил Мэй на обвинения в «подрыве мирового порядка» Россией

    Москва, 14 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков, глава комиссии Совфеда по информационной политике, ответил британскому премьер-министру Терезе Мэй на обвинения в адрес России. На своей странице Twitter он напомнил, почему Россия выступает против удобных для Мэй особенностей старого «мирового порядка».

    Напомним, накануне Мэй обвинила Россию в «подрыве мирового порядка» путем «вмешательства в выборы», хакерских атак и использования «фальшивых новостей», чтобы «посеять раздор между странами Запада» и «подорвать свободные общества».

    «Миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ1 [террористическая группировка запрещена в РФ — прим. ФАН] и терроризма в Европе, себя изжил, — напомнил Пушков. — Атакой на Россию его не спасти».

    Пушков ответил Мэй на обвинения в «подрыве мирового порядка» Россией

    По словам Пушкова, международная система правил пострадала не от России, а от методов, которые активно использовали государства Запада - например, информационных кампаний, которые были развернуты для того, чтобы начать войну в Ираке или ложь западных СМИ о Сирии и Украине.

    «Международную систему правил надо спасать не от России, а от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов. Вот эти «правила» Россия не примет», — подчеркнул Пушков.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #пушков #мэй
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