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Захарченко рассказал, что сподвигнет власти США на отстранение Порошенко
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    Захарченко рассказал, что сподвигнет власти США на отстранение Порошенко

    8:22  14 Ноября 2017
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    Захарченко рассказал, что сподвигнет власти США на отстранение Порошенко

    Донецк (ДНР), 14 ноября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, что сподвигнет власти США на отстранение Петра Порошенко.

    По мнению руководителя ДНР, в Вашингтоне решать убрать от власти нынешнего президента Украины и заменить его более сговорчивой фигурой, если Порошенко решить прекратить боевые действия в Донбассе.

    «Америке тут нужна война. Если Порошенко тут войну вести не будет, то выступает Мишико (Михаил Саакашвили — прим. ред.) со своими палаточниками и говорит: «Петя, ты не прав. Если ты не будешь воевать, то это сделаю я», — рассказал Захарченко.

    По мнению главы Донецкой народной республики, Соединенным Штатам выгодны полномасштабные военные действия в ДНР и ЛНР. И если Порошенко не сможет удовлетворить потребности Вашингтона, тут же будет смещен.

    Также Александр Захарченко в ходе прошедшей пресс-конференции заявил, что украинские силовики в настоящее время «прощупывают» систему обороны республики и вскрывают артиллерийские позиции.

    Автор: Константин Терехов
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    #днр #петр порошенко #донбасс #донецк #александр захарченко
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