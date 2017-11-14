Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московский метрополитен работает в усиленном режиме из-за снегопада
Спорт
Эксперт о матче России и Испании: Надо сделать правильные выводы после игры с Аргентиной
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт о матче России и Испании: Надо сделать правильные выводы после игры с Аргентиной

    8:25  14 Ноября 2017
    38

    Эксперт о матче России и Испании: Надо сделать правильные выводы после игры с Аргентиной

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Во вторник сборная России проведет товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. На арене «Санкт-Петербург» подопечные Станислава Черчесова сойдутся с командой Испании. 

    По словам заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца, проиграть аргентинцам не стыдно, поскольку это серьезный соперник.

    «Проиграть Аргентине не зазорно, это очень сильная команда. Главное — сделать правильные выводы и постараться исправить ошибки к игре с Испанией», — отметил он. 

    Эксперт также считает, что в матче против Аргентины у сборной России были больше психологические проблемы, пишут «Известия»

    Как отметил экс-игрок столичного «Спартака» Серхио Родри, обе команды достаточно сильны, однако Испания находится все же на более высоком уровне. 

    Он добавил, что хоть команда и обновилась, но философия внутри осталась прежней.

    «Я бы не стал выделять кого-то конкретно, мы всегда славились командной игрой и нынешний состав — не исключение», — подчеркнул Родри. 

    Напомним, встреча между командами России и Испании начнется в 21.45.

    Автор: Оксана Баландина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #аргентина #санкт-петербург #испания #черчесов #сборная россии
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        625
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        310
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        914
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        3624