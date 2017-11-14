Эксперт о матче России и Испании: Надо сделать правильные выводы после игры с Аргентиной

Санкт-Петербург, 14 ноября. Во вторник сборная России проведет товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. На арене «Санкт-Петербург» подопечные Станислава Черчесова сойдутся с командой Испании.

По словам заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца, проиграть аргентинцам не стыдно, поскольку это серьезный соперник.

«Проиграть Аргентине не зазорно, это очень сильная команда. Главное — сделать правильные выводы и постараться исправить ошибки к игре с Испанией», — отметил он.

Эксперт также считает, что в матче против Аргентины у сборной России были больше психологические проблемы, пишут «Известия».

Как отметил экс-игрок столичного «Спартака» Серхио Родри, обе команды достаточно сильны, однако Испания находится все же на более высоком уровне.

Он добавил, что хоть команда и обновилась, но философия внутри осталась прежней.

«Я бы не стал выделять кого-то конкретно, мы всегда славились командной игрой и нынешний состав — не исключение», — подчеркнул Родри.

Тренировка @TeamRussia на стадионе "Петровский" накануне контрольного поединка с Испанией pic.twitter.com/eZ1uLGBzFj — Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2017

Напомним, встреча между командами России и Испании начнется в 21.45.