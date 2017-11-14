Япония призвала снять санкции на импорт продуктов из Фукусимы

Манила, 14 ноября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал снять санкции на импорт продовольственных товаров из ряда северо-восточных префектур. Об этом он заявил на саммите стран-участниц АСЕАН.

Как пишут западные СМИ, ограничительные меры были введены в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1». Как отметил Абэ, с тех пор прошло шесть лет. Он «настойчиво потребовал», чтобы запреты на импорт японских товаров были сняты. Он напомнил об исследованиях ученых, которые доказывают безопасность этих мер.

Напомним, ранее Газета.ru писала, что после удара цунами в марте 2011 года вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения АЭС. Из опасной зоны эвакуировали более 80 тысяч человек.