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Политика
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Политика
Медведев рассказал о «девяти мостах» сотрудничества России с Южной Кореей
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    Медведев рассказал о «девяти мостах» сотрудничества России с Южной Кореей

    8:05  14 Ноября 2017
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    Медведев рассказал о «девяти мостах» сотрудничества России с Южной Кореей

    Манила, 14 ноября. Москва готова к сотрудничеству с Сеулом по ряду направлений и реализации инициативы «девяти мостов», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

    Он отметил, что идея о «девяти мостах» могла бы продвинуть сотрудничество между Южной Кореей и Россией по самым актуальным направлениям. Он также напомнил о готовности России к реализации проектов.

    Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал главе российского правительства, что Сеул планирует всесторонне поддерживать совместную работу.

    Он также подчеркнул, что «девять мостов», в том числе, включат в себя такие направления как судостроение, бортовые инфраструктуры и северный морской путь.

    Как писала Газета.ru, ранее Медведев рассказал, что Россия заинтересована в мирном урегулировании корейского вопроса. 

    Медведев рассказал о «девяти мостах» сотрудничества России с Южной Кореей

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #медведев #южная корея
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