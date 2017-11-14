Медведев рассказал о «девяти мостах» сотрудничества России с Южной Кореей

Манила, 14 ноября. Москва готова к сотрудничеству с Сеулом по ряду направлений и реализации инициативы «девяти мостов», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Он отметил, что идея о «девяти мостах» могла бы продвинуть сотрудничество между Южной Кореей и Россией по самым актуальным направлениям. Он также напомнил о готовности России к реализации проектов.

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал главе российского правительства, что Сеул планирует всесторонне поддерживать совместную работу.

Он также подчеркнул, что «девять мостов», в том числе, включат в себя такие направления как судостроение, бортовые инфраструктуры и северный морской путь.

Как писала Газета.ru, ранее Медведев рассказал, что Россия заинтересована в мирном урегулировании корейского вопроса.