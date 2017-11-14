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Политика
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Общество
Рекордное число браков за три года заключено в России
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    Рекордное число браков за три года заключено в России

    8:00  14 Ноября 2017
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    Рекордное число браков за три года заключено в России

    Москва, 14 ноября. Количество свадеб в России начало расти впервые с 2014 года.

    По данным Росстата, за январь–сентябрь заключено на 6% больше браков, чем в аналогичный период год назад. Абсолютным лидером оказался июль, когда союз заключили 150 тысяч пар — это максимальный показатель для этого месяца с 2012 года. До 2016 года наиболее популярен был август.

    Последние три года наблюдался спад количества браков: в 2014 году россияне заключили 1,22 млн брачных союзов, в 2015-м — 1,16 млн, наибольший спад пришелся на 2016 год, когда было зарегистрировано всего 986 тысяч пар. 

    Начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова рассказала «Известиям», что наиболее популярны для свадебных церемоний летние месяцы. В июле увеличивается количество браков в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности, а в этом году и с красивой датой — 07.07.2017.

    Количество регистраций в течение девяти месяцев этого года росло почти по всей стране. Исключением стал Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), где показатели, наоборот, снизились с 41 тысяч до 39,3 тысяч Для сравнения, в Центральном федеральном округе количество браков выросло с 210,7 тысяч до 226,4 тысяч.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #свадьба #статистика
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