Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Медведев рассказал о «девяти мостах» сотрудничества России с Южной Кореей
Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 11 раз обстреляли территорию ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: ВСУ в течение суток 11 раз обстреляли территорию ЛНР

    8:00  14 Ноября 2017
    30

    Донбасс: ВСУ в течение суток 11 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 14 ноября. Киевские силовики в течение последних суток 11 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.

    Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ вели обстрелы позиций народной милиции с нескольких направлений — Луганское, Лопаскино, Троицкое, Крымское и Новозвановка.

    Четыре раза ВСУ открывали огонь по окрестностям Калиновки, по два раза – Калинова и Алмазного, по разу были обстреляны населенные пункты Долгое, Фрунзе и Логвиново. Погибших и раненных среди личного состава и гражданских лиц нет.

    По уточненным данным киевские силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие и зенитные установки ЗУ-23–2, минометы 82 и 120 мм, а также станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        551
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        286
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        892
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        3213