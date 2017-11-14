Донбасс: ВСУ в течение суток 11 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 14 ноября. Киевские силовики в течение последних суток 11 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ вели обстрелы позиций народной милиции с нескольких направлений — Луганское, Лопаскино, Троицкое, Крымское и Новозвановка.

Четыре раза ВСУ открывали огонь по окрестностям Калиновки, по два раза – Калинова и Алмазного, по разу были обстреляны населенные пункты Долгое, Фрунзе и Логвиново. Погибших и раненных среди личного состава и гражданских лиц нет.

По уточненным данным киевские силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие и зенитные установки ЗУ-23–2, минометы 82 и 120 мм, а также станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.