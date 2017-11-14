Националисты в Латвии хотят запретить «дискриминацию» по русскому языку при трудоустройстве
Рига, 14 ноября. Нацобъединение «Все для Латвии!» потребовало от парламента запретить на государственном уровне требовать при трудоустройстве знания русского языка. По мнению националистов, в латвийском обществе сложилась «унизительная» ситуация, когда от работников — в первую очередь в сфере услуг — требуется знание русского языка для общения с клиентами.
Националисты предлагают дать право всем сотрудникам коммерческих компаний в Латвии разговаривать на национальном языке — то есть запретить работодателям требовать от продавцов, например, отвечать русскоязычным клиентам на русском.
«Тот факт, что работодатель запрещает работнику быть гражданином и разговаривать с жителями Латвии на государственном языке, унизителен», — заявил глава фракции Нацобъединения Райвис Дзинтарс, подчеркивая, что «у каждого работника сферы обслуживания будет неотъемлемое право отвечать жителям Латвии на латышском языке».
Как поясняет пресс-релиз на сайте Нацобъединения, в Латвии, где правительство традиционно придерживается антироссийской политики, сложилась парадоксальная ситуация: даже несмотря на то, что большинство русскоязычных здесь считаются «негражданами», в крупных городах доля русскоязычного населения доходит до 60%, и русские зачастую являются работодателями и потребителями сферы услуг. При этом в регионах доля латышей гораздо выше — до 75% и даже 90% — поэтому там нет школ, где изучался бы русский язык. В результате, когда латвийский провинциал приезжает в крупный латвийский город устраиваться на работу, его не берут, потому что он не знает русского языка.
Поэтому, по мнению Дзинтарса, необходимо обязать работодателей «требовать знания только языков Европейского союза», и игнорировать тот факт, что русский язык зачастую более востребован в стране, чем национальный.