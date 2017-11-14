Не заслужил он такого прощального матча: пользователи Сети рыдают вместе с Буффоном

Рим, 14 ноября. Легендарный вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон не сдержал слез после ничейного результата во втором стыковом матче с национальной командой Швеции за право выступить на российском первенстве мира 2018 года.

No Matter what team you support you have to admit this man @GianluigiBuffon has been a Top keeper and a Top man to go with it ????????????pic.twitter.com/Xf3YtoCbCh — @ManUtd_HQ (@ManUtd_HQ) November 13, 2017

Сборная Италии впервые за почти 60 лет не выступит на чемпионате мира. Болельщики со всего мира рыдали навзрыд, прильнув к телеэкранам. Многие из них верили, что на российский ЧМ поедет все-таки Скуадра Адзурра.

@gianluigibuffon THANKS FOR BEING A INSPIRATION IN MY CHILDHOOD! ???????????????? Football will never forgets you! ????⚽ — Emiliano Cruz???????????? (@PokeEmi16NDS) November 14, 2017

По словам 39-летнего голкипера, этот матч стал для него последним в составе сборной Италии.

«Не заслужил он такого прощального матча…», — пишет российский пользователь под ником rossoneri.

Пользователи Сети благодарят легенду футбола и желают ему удачи.

Другие пользователи пишут о том, что «футбол может разбить ваше сердце».

Российские болельщики все равно ждут Джиджи в России, хоть и в качестве простого гостя.

@gianluigibuffon Джи джи ты все равно приезжай на Чм 2018 мы тебя ждём ! ⚽️1️⃣ — Виски Джек (@pospa11) November 14, 2017

Некоторые болельщики возмущены тем, как командой руководил Джампьеро Вентура и считают, что ему необходимо уходить с тренерского мостика.