Не заслужил он такого прощального матча: пользователи Сети рыдают вместе с Буффоном
Рим, 14 ноября. Легендарный вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон не сдержал слез после ничейного результата во втором стыковом матче с национальной командой Швеции за право выступить на российском первенстве мира 2018 года.
No Matter what team you support you have to admit this man @GianluigiBuffon has been a Top keeper and a Top man to go with it ????????????pic.twitter.com/Xf3YtoCbCh— @ManUtd_HQ (@ManUtd_HQ) November 13, 2017
Сборная Италии впервые за почти 60 лет не выступит на чемпионате мира. Болельщики со всего мира рыдали навзрыд, прильнув к телеэкранам. Многие из них верили, что на российский ЧМ поедет все-таки Скуадра Адзурра.
@gianluigibuffon THANKS FOR BEING A INSPIRATION IN MY CHILDHOOD! ???????????????? Football will never forgets you! ????⚽— Emiliano Cruz???????????? (@PokeEmi16NDS) November 14, 2017
По словам 39-летнего голкипера, этот матч стал для него последним в составе сборной Италии.
«Не заслужил он такого прощального матча…», — пишет российский пользователь под ником rossoneri.
Пользователи Сети благодарят легенду футбола и желают ему удачи.
Never Forget. Legend.@gianluigibuffon ???? pic.twitter.com/UVj7zzOjaq— Barca Galaxy (@barcagalaxy) November 14, 2017
Другие пользователи пишут о том, что «футбол может разбить ваше сердце».
Football can break your heart. @gianluigibuffon ????♥️. pic.twitter.com/NlFnGGDCO8— Hanine. (@HamzehHanine) November 14, 2017
Российские болельщики все равно ждут Джиджи в России, хоть и в качестве простого гостя.
@gianluigibuffon Джи джи ты все равно приезжай на Чм 2018 мы тебя ждём ! ⚽️1️⃣— Виски Джек (@pospa11) November 14, 2017
Некоторые болельщики возмущены тем, как командой руководил Джампьеро Вентура и считают, что ему необходимо уходить с тренерского мостика.