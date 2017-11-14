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Не заслужил он такого прощального матча: пользователи Сети рыдают вместе с Буффоном
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    Не заслужил он такого прощального матча: пользователи Сети рыдают вместе с Буффоном

    8:10  14 Ноября 2017
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    Не заслужил он такого прощального матча: пользователи Сети рыдают вместе с Буффоном

    Рим, 14 ноября. Легендарный вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон не сдержал слез после ничейного результата во втором стыковом матче с национальной командой Швеции за право выступить на российском первенстве мира 2018 года. 

    Сборная Италии впервые за почти 60 лет не выступит на чемпионате мира. Болельщики со всего мира рыдали навзрыд, прильнув к телеэкранам. Многие из них верили, что на российский ЧМ поедет все-таки Скуадра Адзурра.

    По словам 39-летнего голкипера, этот матч стал для него последним в составе сборной Италии. 

    «Не заслужил он такого прощального матча…», — пишет российский пользователь под ником rossoneri.

    Пользователи Сети благодарят легенду футбола и желают ему удачи. 

    Другие пользователи пишут о том, что «футбол может разбить ваше сердце». 

    Российские болельщики все равно ждут Джиджи в России, хоть и в качестве простого гостя. 

    Некоторые болельщики возмущены тем, как командой руководил Джампьеро Вентура и считают, что ему необходимо уходить с тренерского мостика. 

    Не заслужил он такого прощального матча: пользователи Сети рыдают вместе с Буффоном

    Автор: Оксана Баландина
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    #футбол #италия #чм-2018 #буффон #сборная италии #скуадра адзурра #стыковые матчи
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