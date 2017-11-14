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Технологии
В Toyota рассказали, когда в мире исчезнут двигатели внутреннего сгорания
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    В Toyota рассказали, когда в мире исчезнут двигатели внутреннего сгорания

    7:49  14 Ноября 2017
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    В Toyota рассказали, когда в мире исчезнут двигатели внутреннего сгорания

    Токио, 14 ноября. Глава отдела передовых исследований и разработок японского концерна Toyota рассказал, когда в мире исчезнут двигатели внутреннего сгорания (ДВС).

    По мнению Сейго Кузумаки, производство автомобилей с ДВС прекратится во всем мире к 2040 году. При этом они будут существовать в виде составляющей гибридных силовых агрегатов.

    «Мы ожидаем, что к 2050 году выбросы углекислого газа автомобилями сократятся на 90% по сравнению с 2010 годом, и в первую очередь это будет достигнуто тем, что к этой дате прекратится продажа машин с двигателями внутреннего сгорания», — добавил эксперт.

    Также, сообщает телеканал «360», как считает Кузумаки, гибриды к тому времени хоть и будут использоваться в модельном ряду автопроизводителей, упор будет делаться на электрические автомобили.

    Автор: Константин Терехов
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    #toyota
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