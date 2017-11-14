В Toyota рассказали, когда в мире исчезнут двигатели внутреннего сгорания

Токио, 14 ноября. Глава отдела передовых исследований и разработок японского концерна Toyota рассказал, когда в мире исчезнут двигатели внутреннего сгорания (ДВС).

По мнению Сейго Кузумаки, производство автомобилей с ДВС прекратится во всем мире к 2040 году. При этом они будут существовать в виде составляющей гибридных силовых агрегатов.

«Мы ожидаем, что к 2050 году выбросы углекислого газа автомобилями сократятся на 90% по сравнению с 2010 годом, и в первую очередь это будет достигнуто тем, что к этой дате прекратится продажа машин с двигателями внутреннего сгорания», — добавил эксперт.

Также, сообщает телеканал «360», как считает Кузумаки, гибриды к тому времени хоть и будут использоваться в модельном ряду автопроизводителей, упор будет делаться на электрические автомобили.