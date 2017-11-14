Российские «Суперджеты» оснастят системой передачи информации об отказах на борту

Москва, 14 ноября. В конце ноября компания-производитель приступает к обновлению авионики на всем парке российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Как рассказали «Известиям» в АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, производитель «Cуперджетов») согласно проекту модернизации теперь более 16 тысяч параметров бортовых систем «Суперджетов» будут контролироваться в режиме реального времени при нахождении лайнера в любой точке мира. На сегодняшний день такое количество параметров на землю способны передавать только новейшие самолеты Airbus.

С помощью спутниковой и радиосвязи самолеты будут передавать специалистам фирмы-производителя данные о возможных отказах бортовых систем, что позволит значительно повысить безопасность полетов.

Новая функциональность успешно прошла тестирование и была сертифицирована в России и Европе. Кроме того, новинка уже проходит опытную эксплуатацию у одного из российских перевозчиков, использующих SSJ100.