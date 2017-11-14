Россия заинтересована в мирном урегулировании корейского вопроса — Медведев

Манила, 14 ноября. Российская Федерация заинтересована в мирном урегулировании корейского кризиса. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

премьер-министр России подчеркнул, что Россия заинтересована в решении данной проблемы.

«Так же, как и Республика Корея, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове был мир», — отметил Медведев на встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

Он также решительно подчеркнул, что это принципиальная позиция Москвы, которая отстаивается на всех уровнях.

Ранее председатель правительства РФ рассказал о потенциале товарооборота России и стран АСЕАН.