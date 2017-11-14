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Политика
Медведев рассказал о «девяти мостах» сотрудничества России с Южной Кореей
Политика
Россия заинтересована в мирном урегулировании корейского вопроса — Медведев
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    Россия заинтересована в мирном урегулировании корейского вопроса — Медведев

    7:46  14 Ноября 2017
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    Россия заинтересована в мирном урегулировании корейского вопроса — Медведев

    Манила, 14 ноября. Российская Федерация заинтересована в мирном урегулировании корейского кризиса. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев. 

    премьер-министр России подчеркнул, что Россия заинтересована в решении данной проблемы.

    «Так же, как и Республика Корея, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове был мир», — отметил Медведев на встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

    Он также решительно подчеркнул, что это принципиальная позиция Москвы, которая отстаивается на всех уровнях. 

    Ранее председатель правительства РФ рассказал о потенциале товарооборота России и стран АСЕАН. 

     

    Автор: Дана Балан
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    #россия #медведев #манила #корейский полуостров
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