Россия заинтересована в мирном урегулировании корейского вопроса — Медведев
Манила, 14 ноября. Российская Федерация заинтересована в мирном урегулировании корейского кризиса. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.
премьер-министр России подчеркнул, что Россия заинтересована в решении данной проблемы.
«Так же, как и Республика Корея, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове был мир», — отметил Медведев на встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.
Он также решительно подчеркнул, что это принципиальная позиция Москвы, которая отстаивается на всех уровнях.
Ранее председатель правительства РФ рассказал о потенциале товарооборота России и стран АСЕАН.
Никогда наш человек не будет танцевать «Лебединое озеро» под дудку капиталистов: Медведев и рукопожатие АСЕАН pic.twitter.com/ByNAxRjzUe— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2017