Новый аэропорт за 32 млрд рублей построят в Симферополе

Симферополь, 14 ноября. К туристическому сезону 2018 года в Симферополе возведут новый аэровокзальный комплекс.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на протокол заседания правительственной комиссии по транспорту, комплекс сможет принять около 6,5 миллиона человек в год.

Как рассказали эксперты, строительство было вызвано ростом потока туристов. В 2016 году существующее здание аэропорта приняло около 5,2 миллиона пассажиров.

Согласно документам, инвестиции в проект составят 32 миллиарда рублей. При этом планируется, что вложенные средства вернуться за четыре года благодаря новым тарифам для перевозчиков.

Ранее Газета.ru писала, как строительство Крымского моста влияет на дельфинов. Большое количество дельфинов в Керченском проливе говорит о том, что строительство переправы между Керченским и Таманским полуостровом никак не отразилось на локальной биосфере.