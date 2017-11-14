Госдума упрощает механизм выплаты пособий по потере кормильца

Москва, 14 ноября. Поправки, касающиеся выплаты алиментов, намерен сегодня рекомендовать к принятию в первом чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Как рассказал «Известиям» член комитета Зариф Байгускаров («Единая Россия»), государство возьмет на себя выплату пособия по потере кормильца при условии, что розыск неплательщика не дал результатов в течение года и он был признан безвестно отсутствующим.

Решение о признании кормильца пропавшим без вести суд теперь будет принимать на основании материалов службы судебных приставов, тогда как ранее суд мог принять подобное решение только в случае, если розыском должника занималась полиция.

При этом пропавший, а потом вернувшийся человек сохраняет все свои обязанности по уплате алиментов. Более того, государство сможет взыскать с него и сумму выплаченного пособия.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнительном производстве».

Новый механизм защитит интересы детей, один из родителей которых отказывается выплачивать алименты.