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Госдума упрощает механизм выплаты пособий по потере кормильца
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    Госдума упрощает механизм выплаты пособий по потере кормильца

    7:29  14 Ноября 2017
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    Госдума упрощает механизм выплаты пособий по потере кормильца

    Москва, 14 ноября. Поправки, касающиеся выплаты алиментов, намерен сегодня рекомендовать к принятию в первом чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

    Как рассказал «Известиям» член комитета Зариф Байгускаров («Единая Россия»), государство возьмет на себя выплату пособия по потере кормильца при условии, что розыск неплательщика не дал результатов в течение года и он был признан безвестно отсутствующим.

    Решение о признании кормильца пропавшим без вести суд теперь будет принимать на основании материалов службы судебных приставов, тогда как ранее суд мог принять подобное решение только в случае, если розыском должника занималась полиция.

    При этом пропавший, а потом вернувшийся человек сохраняет все свои обязанности по уплате алиментов. Более того, государство сможет взыскать с него и сумму выплаченного пособия.

    Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнительном производстве».

    Новый механизм защитит интересы детей, один из родителей которых отказывается выплачивать алименты.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #закон #алименты
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