Эксперт рассказал, почему ввод миротворцев не решит главной проблемы Донбасса

Москва, 14 ноября. Политик Семен Багдасаров в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, почему возможный ввод миротворцев в ДНР и ЛНР не решит главной проблемы Донбасса.

«Главная проблема Донбасса заключается в том, что минские соглашения не работают, и было бы хорошо, если бы миротворцы взяли на себя функцию обеспечения выполнения этих соглашений, но всем понятно, что контингент хотят вести по другим причинам», — заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

«Да и ввод контингента — это бред сивой кобылы, и это даже не хочется обсуждать. Российская Федерация никогда подобную операцию в Совете Безопасности ООН не пропустит, а кто внутри страны будет поддерживать эту идею — это предатель и негодяй», — подчеркнул эксперт, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Сейчас надо искать новые пути решения по обеспечению безопасности в Донбассе, потому что ни Минские соглашения, ни Нормандский формат не работают. Да и контингент миротворцев ничего не сможет решить», — подвел итог всему сказанному Семен Багдасаров.

Добавим, что ранее первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич также в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, зачем США предлагают ввести контингент миротворцев в Донбасс.