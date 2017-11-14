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Общество
Картину Ван Гога продали на аукционе в США за $81,3 млн
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    Картину Ван Гога продали на аукционе в США за $81,3 млн

    7:27  14 Ноября 2017
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    Картину Ван Гога продали на аукционе в США за $81,3 млн

    Нью-Йорк, 14 ноября. Картину художника Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» 1889 года продали на аукционе в Нью-Йорке. Полотно купили за 81,3 миллиона долларов.

    Как сообщается на сайте аукционного дома Christie's, оценочная стоимость произведения искусства составляла более 50 миллионов долларов.

    Отмечается, что на картине Ван Гог изобразил вид из окна лечебницы, где он находился в последние годы своей жизни. 

    Как писала Газета.ru, «замурованного» под слоем краски кузнечика обнаружили на картине Ван Гога.

    Картину Ван Гога продали на аукционе в США за $81,3 млн

    Автор: Алия Садыкова
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    #ван гог #картина #аукцион
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