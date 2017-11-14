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Политика
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Спорт
Легендарный тренер Гомельский присоединился к «Команде Путина»
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    Легендарный тренер Гомельский присоединился к «Команде Путина»

    8:00  14 Ноября 2017
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    Легендарный тренер Гомельский присоединился к «Команде Путина»

    Москва, 14 ноября. Легендарный баскетбольный тренер Евгений Гомельский присоединился к движению Putin Team, которое в начале этого месяца создал капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. 

    По словам 78-летнего Гомельского, впервые в истории России главой государства является человек, который неравнодушен к спорту.

    «К тому же Владимир Путин сам испытал, что значит добиться звания мастера спорта… Нам надо искренне поддержать своего президента», — подчеркнул он. 

    Кроме того, в ближайшее время Гомельский собирается организовать товарищеский баскетбольный матч в поддержку российского лидера, пишут «Известия»

    Он выразил надежду на то, что многие спортсмены, предприниматели и звезды шоу-бизнеса примут в этом матче участие.

    «Я очень хочу провести игру с приглашением самых разных людей, которые с уважением относятся к баскетболу и Владимиру Путину», — заявил комментатор. 

    Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин также заявил о том, что присоединяется к «Команде Путина». 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Оксана Баландина
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    #путин #россия #putin team #команда путина #гомельский
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