Легендарный тренер Гомельский присоединился к «Команде Путина»

Москва, 14 ноября. Легендарный баскетбольный тренер Евгений Гомельский присоединился к движению Putin Team, которое в начале этого месяца создал капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

По словам 78-летнего Гомельского, впервые в истории России главой государства является человек, который неравнодушен к спорту.

«К тому же Владимир Путин сам испытал, что значит добиться звания мастера спорта… Нам надо искренне поддержать своего президента», — подчеркнул он.

Кроме того, в ближайшее время Гомельский собирается организовать товарищеский баскетбольный матч в поддержку российского лидера, пишут «Известия».

Он выразил надежду на то, что многие спортсмены, предприниматели и звезды шоу-бизнеса примут в этом матче участие.

«Я очень хочу провести игру с приглашением самых разных людей, которые с уважением относятся к баскетболу и Владимиру Путину», — заявил комментатор.

Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin team. Я в команде! pic.twitter.com/OvMuVwTZui — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) November 13, 2017

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин также заявил о том, что присоединяется к «Команде Путина».

Владимир Путин. Биография