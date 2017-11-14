Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Медведев рассказал о «девяти мостах» сотрудничества России с Южной Кореей
Новости Сирии
РАН передаст Сирии 3D-модель древней Пальмиры, созданную в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    РАН передаст Сирии 3D-модель древней Пальмиры, созданную в Петербурге

    7:46  14 Ноября 2017
    65

    РАН передаст Сирии 3D-модель древней Пальмиры, созданную в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Сегодня в Петербурге состоится презентация завершенной 3D-модели сирийского древнего города Пальмира. Топографы и ученые Института истории материальной культуры при Российской академии наук (ИИМК РАН) трижды побывали в древнем городе, где провели наземную и воздушную фиксацию состояния исторических памятников Пальмиры.

    Напомним, российские топографы работали в Пальмире в сентябре 2016 года, после того как правительственная армия Сирии при поддержке ВКС РФ смогла выбить террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) из древнего города.

    РАН передаст Сирии 3D-модель древней Пальмиры, созданную в Петербурге

    Цифровая разработка ИИМК представляет собой полный комплект высокоточных ортофотопланов, которые были созданы при помощи дронов. Эта трехмерная модель является уникальным инструментом, который смогут использовать реставраторы, археологи и архитекторы, которые предстоит работать над восстановлением Пальмиры. Кроме того, это важнейший инструмент для контроля состояния объектов древнего города, которые пострадали во время нашествия террористов ИГ1.

    Официальная передача трехмерной модели древней Пальмиры сирийской стороне состоится 18 ноября в рамках VI Санкт-Петербургского Культурного форума. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #пальмира
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        551
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        286
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        892
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        3213