РАН передаст Сирии 3D-модель древней Пальмиры, созданную в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Сегодня в Петербурге состоится презентация завершенной 3D-модели сирийского древнего города Пальмира. Топографы и ученые Института истории материальной культуры при Российской академии наук (ИИМК РАН) трижды побывали в древнем городе, где провели наземную и воздушную фиксацию состояния исторических памятников Пальмиры.

Напомним, российские топографы работали в Пальмире в сентябре 2016 года, после того как правительственная армия Сирии при поддержке ВКС РФ смогла выбить террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) из древнего города.

Цифровая разработка ИИМК представляет собой полный комплект высокоточных ортофотопланов, которые были созданы при помощи дронов. Эта трехмерная модель является уникальным инструментом, который смогут использовать реставраторы, археологи и архитекторы, которые предстоит работать над восстановлением Пальмиры. Кроме того, это важнейший инструмент для контроля состояния объектов древнего города, которые пострадали во время нашествия террористов ИГ1.

Официальная передача трехмерной модели древней Пальмиры сирийской стороне состоится 18 ноября в рамках VI Санкт-Петербургского Культурного форума.

1 Организация запрещена на территории РФ.