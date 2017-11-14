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Российские регионы победили инфляцию
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    Российские регионы победили инфляцию

    7:18  14 Ноября 2017
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    Российские регионы победили инфляцию

    Москва, 14 ноября. Количество регионов, в которых инфляция снизилась до 4% или ниже, в октябре выросло до 82.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Минэкономразвития, этот показатель можно назвать рекордным. Отмечается, что самая благоприятная обстановка сложилась в Ненецком автономном округе — всего 1,2%.

    Далее идут Пензенская, Новосибирская и Омская области, Чувашия. Инфляция выше 4% держится только в Ханты-Мансийске, Якутии и Калуге.

    Эксперты связывают высокие показатели в этих регионах с высокими доходами его жителей, по сравнению с другими регионами. По их словам, это стимулирует к тратам. Также в ведомстве рассказали, что в 82 регионах России рост потребительских цен не превысил 4%. 

    Ранее Газета.ru писала, что инфляция в России на прошлой неделе упала до нулевой отметки. С 24 по 30 октября уровень инфляции в России снизился до нулевой отметки. В целом, по данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 1,9%.

    Российские регионы победили инфляцию

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #инфляция
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