Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Сербии и ряде стран

Москва, 14 ноября. Роспотребнадзор рекомендует гражданам России делать прививки от кори при планировании поездок в Сербию и другие европейские государства, в которых зафиксированы вспышки заболевания. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации ведомства, в Сербии и ряде европейских стран бушует вирус кори. В связи с этим россиянам рекомендуется сделать прививки при планировании путешествий, следует из сообщения.

Отмечается, что с начала октября текущего года в Сербии зарегистрированы 65 случаев кори, среди которых есть с летальным исходом.

Кроме того, сообщается также о многочисленных случаях заражения в Румынии, Италии, Германии, Франции, Бельгии, на Украине и других странах.

«В связи с неблагоприятной ситуацией по кори в странах Европейского региона в Российскую Федерацию имеют место факты завоза данной инфекции, что постоянно подтверждается результатами молекулярно-генетических исследований», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке желтой лихорадки в Бразилии.