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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Сербии и ряде стран
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    Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Сербии и ряде стран

    7:22  14 Ноября 2017
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    Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Сербии и ряде стран

    Москва, 14 ноября. Роспотребнадзор рекомендует гражданам России делать прививки от кори при планировании поездок в Сербию и другие европейские государства, в которых зафиксированы вспышки заболевания. Об этом говорится на сайте ведомства. 

    По информации ведомства, в Сербии и ряде европейских стран бушует вирус кори. В связи с этим россиянам рекомендуется сделать прививки при планировании путешествий, следует из сообщения.

    Отмечается, что с начала октября текущего года в Сербии зарегистрированы 65 случаев кори, среди которых есть с летальным исходом.

    Кроме того, сообщается также о многочисленных случаях заражения в Румынии, Италии, Германии, Франции, Бельгии, на Украине и других странах.

    Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Сербии и ряде стран

    «В связи с неблагоприятной ситуацией по кори в странах Европейского региона в Российскую Федерацию имеют место факты завоза данной инфекции, что постоянно подтверждается результатами молекулярно-генетических исследований», — уточнили в ведомстве. 

    Напомним, ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке желтой лихорадки в Бразилии.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сербия #роспотребнадзор #вирус #корь
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