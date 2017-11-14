Минюст США может начать расследование против Клинтон и ее фонда

Вашингтон, 14 ноября. Минюст США допустил возможность расследования против Хиллари Клинтон и фонда, который она возглавляет.

Как передает телеканал «360» ссылаясь на Fox News, может быть инициировано расследование по так называемой урановой сделке с Россией.

Отмечается, что глава ведомства Джефф Сешнс дал поручение оценить ряд затронутых вопросов.

Ранее республиканцы попросили расследовать деятельность фонда Клинтон и заключенные договоры по приобретению компании Uranium One структурами «Росатома».