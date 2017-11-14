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Политика
Минюст США может начать расследование против Клинтон и ее фонда
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    Минюст США может начать расследование против Клинтон и ее фонда

    7:07  14 Ноября 2017
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    Минюст США может начать расследование против Клинтон и ее фонда

    Вашингтон, 14 ноября. Минюст США допустил возможность расследования против Хиллари Клинтон и фонда, который она возглавляет.

    Как передает телеканал «360» ссылаясь на Fox News, может быть инициировано расследование по так называемой урановой сделке с Россией.

    Отмечается, что глава ведомства Джефф Сешнс дал поручение оценить ряд затронутых вопросов.

    Ранее республиканцы попросили расследовать деятельность фонда Клинтон и заключенные договоры по приобретению компании Uranium One структурами «Росатома».

    Минюст США может начать расследование против Клинтон и ее фонда

    Автор: Алия Садыкова
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    #хиллари клинтон #сша
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