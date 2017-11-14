Вирус для раскрутки сайтов найден в приложениях Google Play

Москва, 14 ноября. Аналитики компании Dr. Web обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен вирус.

Как говорится в официальном сообщении компании, троянец незаметно открывал сайты, затем вредоносная программа переходила по рекламным ссылкам и баннерам. Она также «накручивала» посещаемость интернет-порталов.

Отмечается, что вирус также может быть использован для проведения фишинг-атак и кражи конфиденциальной информации.

Как пишет Газета.ru, сотрудники Dr. Web выявили Android.RemoteCode.106.origin в девяти программах. Эти программы загрузили до 11,7 миллиона человек.