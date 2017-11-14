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Вирус для раскрутки сайтов найден в приложениях Google Play
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    Вирус для раскрутки сайтов найден в приложениях Google Play

    6:58  14 Ноября 2017
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    Вирус для раскрутки сайтов найден в приложениях Google Play

    Москва, 14 ноября. Аналитики компании Dr. Web обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен вирус.

    Как говорится в официальном сообщении компании, троянец незаметно открывал сайты, затем вредоносная программа переходила по рекламным ссылкам и баннерам. Она также «накручивала» посещаемость интернет-порталов.

    Отмечается, что вирус также может быть использован для проведения фишинг-атак и кражи конфиденциальной информации.

    Как пишет Газета.ru, сотрудники Dr. Web выявили Android.RemoteCode.106.origin в девяти программах. Эти программы загрузили до 11,7 миллиона человек.  

    Вирус для раскрутки сайтов найден в приложениях Google Play

    Автор: Алия Садыкова
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    #вирус #google play #dr. web
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