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Эксперт рассказал, зачем США предлагают ввести контингент миротворцев в Донбасс
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    Эксперт рассказал, зачем США предлагают ввести контингент миротворцев в Донбасс

    6:58  14 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал, зачем США предлагают ввести контингент миротворцев в Донбасс

    Москва, 14 ноября. Сенатор Франц Клинцевич в ночном эфире телеканала «Россия 1» рассказал, зачем США предлагают ввести контингент миротворцев в Донбасс.

    «Миротворцы - эта та сила, по мнению планирующих эту операцию стратегов, которая предназначена на самом деле не для миротворческой миссии», — заявил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности. 

    «Они обязаны закрыть по продвигаемой сегодня концепции границу России, а сосредоточенные впоследствии на границах с ДНР и ЛНР вооруженные силы проведут плановую зачистку, то есть – геноцид. Крови будет много, и это в Луганске и Донецке четко понимают», — продолжил сенатор

    «Однако стратеги, которые все это планируют, не понимают одного — что Россия не будет молчаливым наблюдателем, мы будем на это всеми имеющимися возможностями и средствами реагировать», — резюмировал Франц Клинцевич.

    Также в сенатор в эфире телеканала «Россия 1» добавил, что проблема может возникнуть при поиске 20-тысячного контингента, а также в содержании военных на территории Донбасса.

    Автор: Константин Терехов
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    #донбасс #украина #оон #франц клинцевич #вечер с владимиром соловьевым
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