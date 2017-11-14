Эксперт рассказал, зачем США предлагают ввести контингент миротворцев в Донбасс

Москва, 14 ноября. Сенатор Франц Клинцевич в ночном эфире телеканала «Россия 1» рассказал, зачем США предлагают ввести контингент миротворцев в Донбасс.

«Миротворцы - эта та сила, по мнению планирующих эту операцию стратегов, которая предназначена на самом деле не для миротворческой миссии», — заявил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности.

«Они обязаны закрыть по продвигаемой сегодня концепции границу России, а сосредоточенные впоследствии на границах с ДНР и ЛНР вооруженные силы проведут плановую зачистку, то есть – геноцид. Крови будет много, и это в Луганске и Донецке четко понимают», — продолжил сенатор

«Однако стратеги, которые все это планируют, не понимают одного — что Россия не будет молчаливым наблюдателем, мы будем на это всеми имеющимися возможностями и средствами реагировать», — резюмировал Франц Клинцевич.

Также в сенатор в эфире телеканала «Россия 1» добавил, что проблема может возникнуть при поиске 20-тысячного контингента, а также в содержании военных на территории Донбасса.