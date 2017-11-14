Москва, 14 ноября. По словам отставного генерала Сирийской арабской армии Мухаммада Аббаса Мухаммада, жители Алеппо — северной столицы Сирии — всегда понимали, что их город является целью номер один для протурецких террористов, развязавших антиправительственную войну в стране, и были готовы к сопротивлению. Идеи сирийской вооруженной оппозиции нашли мало поддержки в процветающем Алеппо.

Боевики оказывали огромное давление на жителей города, отметил Мухаммад в интервью Федеральному агентству новостей — они не останавливались ни перед чем, чтобы уничтожить богатства Алеппо. Практически с самого начала войны боевики атаковали Алеппо с северного и северо-восточного направления, захватив большую часть города и разграбив промышленные производства. Однако жители города отчаянно сопротивлялись.

«Секрет сопротивления Алеппо заключается в том, что жители города были против вооруженной оппозиции и поддерживали сирийскую армию, всячески помогая ей, создавая отряды самообороны для ее поддержки. И, конечно, многие солдаты САА, защищавшие Алеппо, сами были из этого города и поэтому ожесточённо вели бои за него», — рассказал экс-генерал.

Однако после того, как в войну на Ближнем Востоке вступила Россия и ВКС РФ начали оказывать поддержку правительственной армии, ситуацию в Алеппо удалось переломить, после чего добиться от боевиков оппозиции согласия на перемирие и проведения мирных переговоров.