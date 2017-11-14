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Сирийский генерал объяснил, почему Алеппо упорно сопротивлялся боевикам
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    Сирийский генерал объяснил, почему Алеппо упорно сопротивлялся боевикам

    7:17  14 Ноября 2017  /обновлено: 7:19  14 Ноября 2017
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    Сирийский генерал объяснил, почему Алеппо упорно сопротивлялся боевикам

    Москва, 14 ноября. По словам отставного генерала Сирийской арабской армии Мухаммада Аббаса Мухаммада, жители Алеппо — северной столицы Сирии — всегда понимали, что их город является целью номер один для протурецких террористов, развязавших антиправительственную войну в стране, и были готовы к сопротивлению. Идеи сирийской вооруженной оппозиции нашли мало поддержки в процветающем Алеппо.

    Боевики оказывали огромное давление на жителей города, отметил Мухаммад в интервью Федеральному агентству новостей — они не останавливались ни перед чем, чтобы уничтожить богатства Алеппо. Практически с самого начала войны боевики атаковали Алеппо с северного и северо-восточного направления, захватив большую часть города и разграбив промышленные производства. Однако жители города отчаянно сопротивлялись.

    Сирийский генерал объяснил, почему Алеппо упорно сопротивлялся боевикам

    «Секрет сопротивления Алеппо заключается в том, что жители города были против вооруженной оппозиции и поддерживали сирийскую армию, всячески помогая ей, создавая отряды самообороны для ее поддержки. И, конечно, многие солдаты САА, защищавшие Алеппо, сами были из этого города и поэтому ожесточённо вели бои за него», — рассказал экс-генерал.

    Однако после того, как в войну на Ближнем Востоке вступила Россия и ВКС РФ начали оказывать поддержку правительственной армии, ситуацию в Алеппо удалось переломить, после чего добиться от боевиков оппозиции согласия на перемирие и проведения мирных переговоров.

    Сирийский генерал объяснил, почему Алеппо упорно сопротивлялся боевикам

    Автор: Валентин Меликов
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    #сирия #алеппо
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