В Сеть выложили видео появления трех авианосцев США у берегов Кореи

Вашингтон, 14 ноября. Три американских авианосца вошли в операционную зону Южной Кореи для участия в совместных учениях.

Видео совместных учений опубликовано на канале ВМС США в Сети. Как пишет Yonhap News Agency, Южная Корея впервые проводит учения с участием сразу трех авианосцев: «Рональд Рейган», «Нимиц» и «Теодор Рузвельт». Отмечается, что военные корабли сопровождают более десяти кораблей. Среди них два эсминца Sejong the Great и the Seoae Yu Seong-ryong.

Ранее Газета.ru писала, что Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет.

Ранее также министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, к чему может привести обмен угрозами между США и КНДР. «Мы убеждены, что обмен угрозами и даже обмен оскорблениями, а такие вещи тоже имели место с обеих сторон, ни к чему хорошему не приведет», — отметил он.